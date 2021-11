Atalanta-Manchester United 2-2



Atalanta



Musso 6: prima si salva col palo, poi si salva da solo a tu per tu con CR7, ma al 46’ fa tutto Bruno Fernandes. Attento sul 18 nella ripresa, para in angolo, ma forse poteva fare di più (lento) sul tiro di CR7. Evita il tris su Van de Beek.



de Roon 6,5: ancora in un ruolo non suo ma ci sta prendendo gusto, scarica al momento giusto per Musso, regala sfere in profondità, peccato solo che butti via la palla sul fondo. Prova maestosa, salva tutto su Greenwood.



Demiral 6,5: decisivo fin dai primi interventi, arriva sulla sfera prima di Rashford e ci mette il fisico su CR7.



Palomino 7,5: devia sul palo la fucilata di McTominay, salva la rete mettendoci il corpo, poi offre la caramella perfetta a Zapata. Uno dei migliori, quanto era mancato.



Zappacosta 6,5: gli gira la testa tra le finte e controfinte di CR7, ma poi si riprende, corre tutto il tempo e crossa a profusione su Zapata.



Freuler 6,5: passaggi puliti e perfetti, il capitano è una roccia a centrocampo.



Koopmeiners 6,5: fatica a contenere Pogba sulla mediana, imbocca Zapata in area piccola e batte ogni angolo con precisione. Ha una buona visione di gioco, recupera palla con la forza e la grinta di un leader.



Maehle 6: male su alcuni passaggi, si fa perdonare anticipando Rashford e cresce col passare dei minuti.



Pasalic 5,5: tenta il tiro in rete anche da fuori su invito del pubblico, ma va sempre sulla barriera. Il mister lo toglie.



(Dal 1’ s.t. Djimsiti 7: coraggioso, in campo col tutore, non si risparmia e devia il tiro in rete di Matic salvando il tabellino).



Ilicic 7,5: l’Ilicic della Serie A era già tornato, ma stanotte è tornato anche l’Ilicic di Champions, il suo mancino preciso ipnotizza de Gea e fa scoppiare lo stadio. Dribbla con mezza difesa, guadagna punizioni, un vero trascinatore.



(Dal 25’ s.t. Muriel 5: manda all’aria sfere preziose in area piccola telefonando a de Gea. non si è ancora ritrovato).



Zapata 8: a stretto contatto con Varane, tenta di agganciare la sfera rubandogli il tempo e ci riesce in un paio di occasioni prima di regalare la palla d’oro del gol a Ilicic. Peccato che di destro non centri la rete, ma guadagna angoli preziosi. Crolla lo stadio al 12’ della ripresa, dopo un minuto di Var, sul suo sinistro che trafigge de Gea. E Maguire si sta ancora chiedendo dove sia. Sfiora il tris, il migliore.





All. Gasperini 6,5: la sua Dea scende in campo con grande personalità, collezionando il 61% di possesso palla nel primo tempo, lancia Djimsiti e sistema le cose quando si mette male, sfiorando l'impresa seppur in emergenza.



Manchester United



De Gea 5: troppo incerto in occasione del gol di Ilicic, brutto errore, contribuisce alla gioia dello sloveno.



Bailly 7,5: salva in corner la palla diretta in rete di Zapata, anticipa le sfere vaganti in area salvando la porta. Poteva fare meglio sulla rete di Zapata ma a 10’ dalla fine manda in corner di zucca con un intervento che vale un gol, immenso.



Varane 5: si fionda subito su Zapata ma la pantera colombiana ci mette poco a superarlo. Si infortuna ed esce.



(Dal 38’ p.t. Greenwood 7,5: il suo ingresso si fa sentire, de Roon deve fare gli straordinari, regala l'assist del gol a CR7. Straordinario).



Maguire 5: colpevole di finire in un sol boccone in pasto allo Zapata goleador, eppure di soldi e parole se ne sono spesi per lui...



Wan-Bissaka 6: fa il suo compitino con esperienza.



Bruno Fernandes 7,5: elude Zappacosta, il suo colpo di tacco per CR7 vale il gol, da applausi. Tiene impegnata la difesa, a cui toglie fiato prezioso per stargli dietro.



(Dal 42’ s.t. Van de Beek 6: entra e per poco non cala il tris).



McTominay 6: si avvicina al gol scheggiando il legno con un missile deviato che avrebbe battuto Musso. Si fa ammonire e rischia il secondo giallo inutilmente.



(Dal 42’ s.t. J. Sancho: sv).



Pogba 6: serve passaggi in profondità pericolosi, scappa via da Koopmeiners ma poi si spegne.



(Dal 24’ s.t. Matic 6,5: subito pericoloso appena entrato, Djmsiti devia in corner il suo tiro in rete).



Shaw 7: non toglie la gamba su Ilicic, dimostrando che un paio di filmati li ha visti, poi imbocca la fascia mettendo la freccia e regalando diversi cross ai compagni. Che show, shaw.



Ronaldo 8: non ha ancora fischiato l’arbitro che lui già si avvia in zona gol per salutare come si deve il suo ritorno in Italia. Non poteva che essere lui a rivendicare i conti, altro che pressione, l’ex Juve si fa trovare pronto e batte Musso per ben due volte infrangendo il sogno bergamasco. Decisivo e risolutivo, la Juve si mangia le mani.



Rashford 6: sulla fascia sinistra viaggia che è un piacere, arrivano però meno occasioni pericolose del solito.



(Dal 24’ s.t. Cavani 6: un nemico per ogni difesa, implacabile anche con quella nerazzurra).





All. Solskjaer 5: non ha ancora trovato la quadra, questo è certo, manca di coesione il suo United e prende troppi gol. E se non ci fosse CR7?