Umberto Marino, dg dell'Atalanta, parla a Infinity prima della partita di Champions League contro il Manchester United: "Non abbiamo la memoria storica dello United, ma vogliamo costruirla. Dobbiamo giocarci la partita della vita per far entrare questa gara nella storia e nei libri. Il nostro spartito è quello di giocare con grande coraggio, è il nostro marchio di fabbrica e speriamo di poterlo esprimere anche stasera. Fare punti stasera significherebbe tanto, ma è ancora lunga visto che siamo solo al giro di boa. L'auspicio di questa società è quello di creare una squadra competitiva e in linea con la tradizione del club, ovvero mantenendo l'equilibrio economico e finanziario per non fare voli pindarici. Fare queste partite permette di crescere, di avere un valore aggiunto in più. Noi crediamo nel lavoro e nel fatto che una realtà come la nostra possa giocare in Champions anche sapendo che non sempre può succedere".