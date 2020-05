La notizia di ieri- l'Atalanta ha messo sul piatto 12 milioni per acquistare il difensore brasiliano del Galatasaray Marcos do Nascimento Teixeira detto 'Marcão'- è stata confermata oggi direttamente dall'agente Fifa Lorenzo Di Caprio, ai microfoni di Radyospor: "Il sogno del calciatore è andare a giocare in Italia. E bisogna considerare che il calcio turco, dopo il virus, avrà dei problemi a trattenere alcuni giocatori”.



FIORENTINA INTERESSATA- L'unico ostacolo all'arrivo del centrale classe 1996 alla corte di mister Gian Piero Gasperini è il budget-la società turca chiede almeno 16 milioni- e la Fiorentina, fortemente interessata ad averlo. Ma la società nerazzurra è da oltre un anno che fa la corte al giocatore, muovendosi quindi prima della Viola ed offrendogli la possibilità di giocare in Champions League, per questo l'accordo tra Marcão e l'Atalanta potrebbe concretizzarsi presto.