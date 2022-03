Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Europa League con il Bayer Leverkusen: "Duvan Zapata? Sicuramente ci darà una grossa mano, ma deve rispettare i tempi giusti. Siamo fiduciosi, ma non vogliamo accelerare: quando sarà pronto lo utilizzeremo".



A Dazn, poi, Marino ha aggiunto: "Sarà una sfida tra due squadre che hanno filosofia, mentalità, tante componenti che ci fanno sperare in una serata spettacolare".



MEGLIO RAGGIUNGERE LA CHAMPIONS CON IL CAMPIONATO O L'EUROPA LEAGUE? - "Non lo so, la Serie A è ancora lunga e ci sono tanti punti. Noi ce la giochiamo e cercheremo di onorare ogni impegno, a cominciare da stasera".



MALINOVSKYI - "Per Ruslan è un momento particolare, dobbiamo mostrargli attenzione e affetto, rispettando il momento suo e della famiglia".



ILICIC - "Lo aspettiamo, gli vogliamo bene e sappiamo quanto ha dato per noi. Speriamo di vederlo presto in campo".