Il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino ha dichiarato prima dell'anticipo di campionato col Brescia: "Muriel sta bene. Ha avuto un incidente domestico ed è scivolato in casa, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze. Domani si allenerà".



"Il PSG è una squadra composta da grandi talenti, per superarli serve organizzazione e dovremo essere bravi a contrapporci a dei grandi campioni. Vogliamo goderci il momento e la bella prestazione contro la Juve, da buoni bergamaschi siamo molto prudenti e concreti. La squadra sta acquisendo consapevolezza nei propri mezzi ed è sotto agli occhi di tutti che l'Atalanta ha ancora molti obiettivi in questa stagione".