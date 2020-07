Paura in casa Atalanta: l'attaccante colombiano Luis Muriel è caduto accidentalmente e ora, riferisce Bergamo e Sport, è ricoverato in una clinica cittadina.



LA RICOSTRUZIONE - Muriel, a seguito di una caduta accidentale a bordo piscina mentre si trovava a pranzo con i compagni di squadra ha rimediato un trauma cranico con ferita lacero-contusa: il colombiano è stato sottoposto ad un ricovero in una clinica della città di Bergamo che sta monitorando la situazione. Non si tratterebbe di nulla di grave, ma il problema gli impedirà di prendere parte alla sfida con il Brescia.



TAC NEGATIVA - Buone indicazioni dai primi esami: la TAC alla quale si è sottoposto il colombiano ha dato esito negativo, solo alcuni punti di sutura per Muriel che potrebbe recuperare per la sfida di sabato con il Verona.