Umberto Marino, dg dell'Atalanta, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con l'Inter: "E' sempre un piacere giocare in questo stadio, al di là del fatto che ci ho lavorato. Abbiamo fatto grandi partite entrate nella storia. E' un piacere affrontare l'Inter, ahimè senza pubblico manca qualcosa. Cosa devono farci capire in più Inter e Real Madrid? E' bello giocare in questa dimensione e provare stimoli nuovi. E' probante per i giocatori e per noi, ma è bello giocare con grandi squadre come Inter e Real e giocare per cose importanti. Credo che l'Inter sia prima con merito, ma il campionato è lungo e ci sono ancora tanti punti in palio. Sarà importante affrontare l'Inter con voglia: sarà una bella partita, mi auguro sia uno spot per il calcio italiano".