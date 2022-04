Umberto Marino, dg dell'Atalanta, parla a Dazn prima della sfida con il Napoli: "Lipsia? Non ci pensiamo, abbiamo una partita troppo importante e bella per poter già pensare all'Europa League. Zapata? Ieri mangiava l'erba, l'abbiamo visto in allenamento. E' stato un piacere rivederlo in gruppo, ora un po' alla volta rientrerà a tutti gli effetti nella rosa del mister".