Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così prima della sfida del ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bayer Leverkusen. "L'ambiente comincia a farsi molto caldo a Leverkusen, sono due squadre che daranno tutto in campo. Entrambe vorranno giocare a calcio senza snaturarsi. Pensiamo a questa partita, arrivare ai quarti vorrebbe dire scrivere un'altra pagina incredibile della storia dell'Atalanta, ci proveremo con la nostra filosofia. Ci proveremo, lo meritano questi tifosi".



Come sta Zapata?

"Siamo ottimisti ma non vogliamo anticipare i tempi, quando sarà a posto tornerà in campo".



Malinovskyi può essere un calciatore decisivo, come sta?

"L'Atalanta è una grande famiglia, sta abbracciando Ruslan e i suoi cari. Sta vivendo un momento difficile e speriamo che trovi le forze e le energie mentali per dare il meglio in campo".