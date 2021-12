Umberto Marino, dg dell'Atalanta, parla a Sky prima della partita col Napoli: "Scudetto? Non ci stiamo pensando, il campionato è lunghissimo, è talmente prematuro parlare di questa cosa. Abbiamo le coppe, non siamo nemmeno al giro di boa, è presto per parlare di questi argomenti".



SULLA CHAMPIONS - "Per il momento no, perché la partita di stasera è talmente importante che non possiamo distrarci e non essere concentrati. Da stasera o domattina penseremo alla partita con il Villarreal, molto attesa a Bergamo, perché ci giochiamo tutto".