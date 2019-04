Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, parla a Sky Sport prima della sfida al Napoli: "Ora pensiamo alla gara col Napoli, non penso che sarà rilassato come leggiamo sui giornali, ma troveremo un Napoli molto volenteroso di consolidare il secondo posto in classifica. E' una settimana per noi molto importante, ci sono tre partite dal grande significato e proveremo a giocarcele al meglio".