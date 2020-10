Il dg dell'Atalanta Umberto Marino parla a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con la Sampdoria: "Matteo Pessina via a gennaio? E' un'ottima opportunità per noi e per lui giocare sia in campionato che in Champions League. Rientra da un periodo di infortunio, abbiamo tanta fiducia in lui: si deve integrare nell'organico, ma siamo tutti convinti che possa fare bene perché ha qualità, personalità e ha fatto benissimo lo scorso anno. Può essere un gran valore per la nostra rosa".