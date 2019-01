Umberto Marino, dg dell'Atalanta, prima della sfida con il Frosinone parla a Dazn delle voci di mercato su Duvan Zapata: "Fa piacere quando i nostri giocatori sono seguiti, è normale e fa parte del gioco. Pensiamo alla gara di oggi, siamo concentrati e speriamo di fare bene". Nei giorni scorsi, l'attaccante colombiano è stato accostato anche all'Inter in vista della prossima stagione ma, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, al momento non è da considerarsi una pista calda, considerando che in organico i nerazzurri hanno già due punte centrali come Icardi e Lautaro Martienz