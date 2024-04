Atalanta-Marsiglia: data e orario delle semifinali di Europa League

Impresa. I nerazzurri hanno passato il turno con ile sono inDopo aver vinto 3-0 in Inghilterra, la squadra diha retto l'urto di quella dia Bergamo, perso 'solo' 1-0 e staccato il pass per entrare nelle prime 4 della competizione europea.Eliminata la favorita alla vittoria, l'Atalanta affronterà ora in semifinale il. I francesi hanno battuto ilai rigori dopo aver rimontato il 2-1 patito in Portogallo con un 1-0 casalingo. Sarà la squadra del Velodrome a incrociare il proprio destino con i nerazzurri nel prossimo turno.

Le semifinali di Europa League si giocheranno in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta, sempre con calcio d'inizio alle 21. L'andata è prevista il 2 maggio in casa del Benfica. Una settimana dopo (il 9 maggio), la gara di ritorno a Bergamo