Atalanta-Marsiglia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Un sogno, un traguardo, un obiettivo chiamato finale.Si riparte dal pareggio per 2-2 maturato in Francia.• Partita: Atalanta-Marsiglia• Data: giovedì 9 maggio 2024• Orario: 21.00• Canale TV: DAZN, Sky Sport• Streaming: DAZN, Sky Go, NOWAtalanta-Marsiglia, valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN. Inoltre, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go.Non sarà della partita Sead Kolasinac, che ha rimediato, nel primo tempo della sfida di Europa League contro il Marsiglia, una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile il suo recupero, in vista di un’ipotetica finale. Al suo posto, data l’emergenza difensiva degli orobici, può scalare De Roon nel pacchetto arretrato, con una maglia da titolare per Pasalic in mediana.

Musso; Djimsiti, De Roon, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. GasperiniPau Lopez; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Veretout, Kondogbia, Luis Henrique; Harit, Sarr; Aubameyang. All. Gasset