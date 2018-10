Continua la preparazione in vista di ChievoVerona-Atalanta, in programma allo stadio Bentegodi domenica alle ore 15: Gomez e compagni si sono allenati questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia.



Masiello (che ha svolto anche lavoro in acqua), Tumminello e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero.



Domani, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia, rifinitura a porte chiuse e poi partenza per Verona.