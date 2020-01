Sette gol e quattro assist: è il momentaneo bottino di Robin Gosens, l'ala tedesca sbocciata nell'Atalanta di mister Gasperini. In molti hanno iniziato a notarlo nella sua patria, dove Gosens sogna di giocare sia in Bundesliga che in Nazionale, e lanciano qualche frecciatina al ct Löw.



GOSENS DA NAZIONALE- Uno di loro è Lothar Herbert Matthäus, ex calciatore tedesco dell'Inter che, interpellato dal Kicker, parla del calciatore dell'Atalanta come di un potenziale candidato per la nazionale tedesca: "Robin Gosens ha giocato ad alti livelli per due anni, è pericoloso di fronte alla porta e penso che sia pronto per giocare a livello internazionale, lo ha dimostrato in Champions League. Non vedo perché Low non debba metterlo alla prova, è molto ben preparato tecnicamente, per cui mi piacerebbe vederlo nella nazionale tedesca".