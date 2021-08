Dopo la sfida internazionale contro il West Ham di sabato scorso, per l'Atalanta è tempo di scendere nuovamente in campo. Mercoledì (ore 17) gli uomini di Gian Piero Gasperini affronteranno al 'Gewiss Stadium' l'Alessandria, squadra neo promossa in Serie B.



"Come da normativa in vigore, sarà consentito l’accesso ad un numero massimo di spettatori pari al 50% della capienza del Gewiss Stadium" informa la società sul proprio sito ufficiale, garantendo l'accesso a poco più di 10mila tifosi. "Tutti i titolari di biglietto dovranno essere in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass), fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, da mostrare per verifica alle aree di prefiltraggio del settore acquistato, unitamente ad un documento in corso di validità ed al biglietto stesso".