La Serie A si prepara ad affrontare la seconda giornata della stagione 2022-23. Come la prima giornata, anche questo turno si svolge nell'arco di tre giorni, fra sabato e lunedì. Alle 20.45 di domenica, l'Atalanta di Gasperini e il Milan di Pioli si affrontano nel primo derby lombardo di questa stagione. Fra i padroni di casa, Coppia d'attacco Zapata-Muriel, con Pasalic a supporto. Per gli ospiti, conferma di Rebic al centro dell'attacco e ballottaggio per una maglia fra Messias (favorito), Saelemaekers e De Ketelaere.



Domenica 21 agosto, ore 20.45: Atalanta-Milan (Dazn)



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic.