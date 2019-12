La domenica della 17esima giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta per le festività natalizie, si apre con la sfida delle 12.30 tra Atalanta e Milan. Una partita da dentro o fuori soprattutto per i rossoneri, attualmente a 7 punti dal sesto posto occupato proprio dai nerazzurri e chiamati a produrre una scossa dopo il pari interno col Sassuolo per non precipitare a distanza siderale dalla zona Europa.



Ecco alcuni dati statistici sulla partita fornita da Opta:



Il Milan ha vinto l'ultima partita di Serie A contro l'Atalanta e non ottiene due successi consecutivi contro i bergamaschi dal 2014. Il Milan ha trovato il gol in 26 delle ultime 27 trasferte di Serie A contro l'Atalanta, registrando solo quattro sconfitte nel parziale (16V, 7N).



L'Atalanta ha subito gol in tutte le ultime nove partite interne di campionato: i nerazzurri non arrivano a 10 partite casalinghe di Serie A senza tenere la porta inviolata dal marzo 2008 (11 sotto Luigi Delneri). L'Atalanta ha perso tre delle ultime sei partite di Serie A (2V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 31 nella competizione. 38 gol per l'Atalanta nelle prime 16 giornate di campionato: record per i bergamaschi a questo punto della stagione (il precedente era di 32 reti nel 1949/50).



Il Milan ha ottenuto sei successi e cinque sconfitte nelle ultime 11 trasferte di campionato: solo due volte nella loro storia in Serie A i rossoneri hanno registrato più gare fuori casa senza trovare il pareggio (13 nel 1948 e 14 nel 1950).



Il centrocampista dell'Atalanta Ruslan Malinovskiy potrebbe diventare il secondo giocatore ucraino a trovare il gol in tre presenze consecutive di Serie A, dopo Andriy Shevchenko (che ci è riuscito 12 volte con la maglia del Milan).



I migliori marcatori del Milan in questa Serie A sono Krzysztof Piatek e Theo Hernández (entrambi a quattro gol): l'ultima volta in cui i rossoneri non avevano alcun giocatore a quota cinque reti dopo 16 partite giocate risale alla stagione 2006/07, anno del successo in Champions League (in quel caso Gilardino era a quota quattro). Tra le squadre affrontate più di una volta in Serie A, l'Atalanta è quella contro cui l'attaccante del Milan Krzysztof Piatek ha la miglior media minuti/gol nella competizione (uno ogni 53 in media), grazie a tre marcature in 158 minuti.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:





ATALANTA: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Malinovskyi, Gomez.



MILAN: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Leao, Calhanoglu.











RESTATE COLLEGATI SU CALCIOMERCATO.COM AL TERMINE DELLA PARTITA PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO PER 100ESIMO MINUTO DI ENRICO MAIDA