Il primo big match della Serie A è Atalanta-Milan. A Bergamo, i campioni d’Italia si sottopongono allo stress test della banda di Gasp. Un match che ci dirà molto anche delle aspettative per questa stagione dei nerazzurri, reduci da un’estate di rinnovamento.



La Dea si affida a Duvan Zapata, apparso in grande forma nella prima con la Samp, e a Lookman. L’ultimo arrivato ha bagnato l’esordio con un gol e si è subito preso la titolarità, anche se si accomoderà in panchina con Muriel. Tornano Demiral e Zappacosta, resta in bilico tra campo e mercato Malinovskyi, dopo le parole di Gasp in conferenza.



Nei rossoneri torna Tonali, ma si ferma Krunic. Per il resto, Pioli non cambierà l’11 sceso in campo con l’Udinese. Attesa per Rebic, reduce da una doppietta, che relega ancora una volta in panchina Giroud e Origi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata.



Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic.