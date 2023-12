Atalanta-Milan è il terzo match della 15ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18, arbitra Federico La Penna della sezione Roma 1, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



ATALANTA – MILAN Sabato 09/11 h.18.00



Arbitro: La Penna

Assistenti: Imperiale - Vecchi

Quarto ufficiale: Sacchi

VAR: Marini

AVAR: Di Martino



PRIMO TEMPO



5' - Protesta il Milan che chiede una punizione al limite per un duro colpo di Koopmeiners su Theo Hernandez e invoca anche il giallo per il centrocampista dell'Atalanta, ma La Penna non concede: decisione dubbia.