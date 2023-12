È continuato anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostraL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi dellaFabbri (Var: Mazzoleni) 6"Ok il rigore, per il resto gestisce la normale amministrazione. Qualche dubbio sul goal da angolo, ma mancano le immagini per valutare se la palla fosse uscita"Marchetti (Var: Paterna) 6"Nel complesso porta a casa una buona direzione"Dionisi (Var: Guida) 6"Corretto il rosso a Makoumbou, anche se da Var"Aureliano (Var: Meraviglia) 6,5"Gara corretta e abbastanza semplice ma il merito va anche a lui"Doveri (Var: Nasca) 5"Sbaglia sul fuorigioco in occasione del rigore per il Lecce. Il Var Nasca (bene) giustamente lo corregge, invitandolo ad assegnare un giusto rigore al Lecce per fallo su Falcone. Da lui mi aspetto di più"Tremolada (Var: Gariglio) 7"La miglior gara della giornata, sta crescendo"Maresca (Var: Valeri) 6,5"Bene nonostante le polemiche sul recupero. Buona gara anche se tosta"Marcenaro (Var: Di Bello) 6"Nonostante Mourinho, arbitra una buona gara con la penalizzazione del rosso diretto su Boloca non visto subito. Corretto il rigore per la Roma"Massa (Var: Marini) 5,5"Gara dal coefficiente di difficoltà molto alto. Dirige sostanzialmente bene ma si perde il fallo di Lautaro su Lobotka".