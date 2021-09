L'Atalanta è già tornata al lavoro a Zingonia, dopo la gara in Champions pareggiata col Villarreal (2-2), per preparare la sfida di sabato sera contro la Salernitana di Ribery.



Sarà la prima partita di un trittico ostico e ravvicinato: martedì sera infatti arriverà il Sassuolo di Boga, sabato 25 sarà invece testa a testa con l'Inter a San Siro. Con la neo promossa quindi ecco il primo mini turnover stagionale, spazio alle seconde linee: Demiral in difesa, Koopmeiners a centrocampo, Pezzella sulla fascia, Miarcnhuk e Piccoli in attacco.