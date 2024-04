Atalanta, Miranchuk è tornato (anche sul mercato)

: non sono i numeri di De Ketelaere o Scamacca ma diil russo che ha lavorato nell'ombra e che ad oggi è decisivo indelle gare disputate dall'Atalanta. Tre anni e mezzo fa l'Atalanta l'aveva acquistato per, ma il suo valore deve ancora riprendersi ed è ancora fermo a 9 milioni. La metà del suo cartellino del 2019/2020, in Russia. Del resto sulla sua valutazione pesano gli alti e bassi al Torino (solo 4 reti in 31 presenze) e la precedente stagione in nerazzurro in sordina.

Anche quest'anno Miranchuk era partito dalle retrovie,e dai talenti degli anni precedenti Koopmeiners, Lookman e Pasalic. Miranchuk a inizio anno si allenava anche a parte, per tornare in condizione e capire se il suo futuro sarebbe in effetti stato a Bergamo o meno. Non sembrava esserci spazio per lui, a gennaio era pronto a rifare i bagagli e invece il russo a poco a poco ha saputoa suon di allenamenti di sacrificio a Zingonia e prestazioni incisive. Uno dei pochi che, subentrando nella ripresa, è riuscito a dare la scossa alla partita.

I 1.501' conquistati sul campo gli aprono le porte del mercato, ma anche quelle della permanenza a Bergamo. Tutte le strade sono a sua disposizione: Miranchuk e la società possono scegliere di puntare ancora su di lui o trasformarlo in una nuova plusvalenza per assottigliare la rosa e