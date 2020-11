Dopo aver segnato all’esordio in maglia nerazzurra nella partita di UEFA Champions League vinta sul campo del Midtjylland, Aleksej Miranchuk si è ripetuto. Il trequartista russo ha infatti festeggiato il suo esordio in Serie A con un altro gol, stavolta all’Inter. Come nella precedente occasione, anche in campionato la rete è arrivata subentrando a gara in corso. Per Miranchuk è la seconda rete in altrettante presenze in nerazzurro.