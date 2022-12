Sperava che non rientrasse dal prestito il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, che gli augurava 'buona fortuna' e temeva per una rosa già fin troppo lunga, e probabilmente non rientrerà: l'attaccante russo Aleksey Miranchuk, grazie alle prestazioni offerte finora con la maglia del Torino, ha molte possibilità di indurre la società a esercitare quel diritto di riscatto stabilito la scorsa estate con l’Atalanta, 12 milioni la valutazione. Juric ha espresso il suo gradimento all’eventuale riscatto: si deciderà a primavera