Difficile che Aleksej Miranchuk, al momento infortunato, lasci l'Atalanta per approdare alla Lazio entro le 20 di questa sera. Non tanto perché i nerazzurri, privi di Josip Ilicic, non abbiano molta fretta di cederlo, ma per la formula alla base che mette in disaccordo i due club: il semplice prestito secco proposto dai biancocelesti non piace ai Percassi, che vorrebbero invece un prestito oneroso di 1 milione con dritto di riscatto fissato a 10 milioni.