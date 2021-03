Con la maglia dell'Atalanta ha già lasciato il segno, nei suoi primi mesi di permanenza nerazzurra: Aleksey Miranchuk non ha ancora conquistato la maglia da titolare ma, all'occorrenza, ha dimostrato di potere dare una mano a Gasperini.



Il calciatore è stato votato dai tifosi come 'Player of the Month': "Bergamo mi piace e Città Alta è bellissima, al bar mi riconoscono sempre e mi dicono 'Forza Atalanta', mi fa piacere. Sono felice di essere stato accolto con affetto, vedrò di ripagarlo. Sono venuto per migliorarmi. Tra il calcio russo e quello italiano c’è una grande differenza, in termini di intensità e di aggressività. Per questo sono contento di essermi trasferito”.