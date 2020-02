Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, grazie alla sua abilità nel condurre la squadra bergamasca verso le più alte posizioni di classifica-italiana ed europea- e nello scovare il talento dei giovani, è stato accostato più di una volta a Big come il Napoli, la Roma e il Milan.



BIS- Ma secondo le ultime parole famose che il patron nerazzurro Antonio Percassi ha rilasciato a Bergamo Tv, per il mister di Grugliasco si prospetterebbe il raddoppio dei termini degli accordi con un club nerazzurro, che quindi non rimarrebbe più a Bergamo 'solo' fino al 2023, bensì addirittura fino al 30 giugno 2025. Gasperini infatti avrebbe ancora due anni di contratto con opzione per un terzo ma, come sottolinea Tuttosport, bissare i termini contrattuali come preannunciato dal presidente nerazzurro significherebbe per il tecnico rimanere legato all'Atalanta fino al 2024 con opzione per il 2025.