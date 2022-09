Luis Muriel in carriera ha realizzato sette reti contro la Roma in Serie A. Quella giallorossa è una delle preferite per la punta colombiana, quando c'è da segnare: in caso di marcatura contro i capitolini potrà pareggiare lo score ottenuto contro il Torino (otto gol) e avvicinarsi a quello stabilito contro l'Udinese (undici gol). L'attaccante dell'Atalanta, però, non ha ancora messo a segno nessun pallone dall'inizio del campionato, con quattro presenze all'attivo.