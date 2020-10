I due attaccanti colombiani dell'Atalanta Luis Muriel e Duvan Zapata hanno parlato della pesante disfatta a Napoli e della larga vittoria a Herning a Sky Sport.



MURIEL – “Credo sia il modo migliore per iniziare, siamo stati bravissimi a rendere questa partita facile. Iniziare così è sempre bello, adesso dobbiamo lavorare bene per le gare che arrivano. Ci aspettano delle battaglie”.



ZAPATA – “La sconfitta di Napoli ci ha fatto male, si può perdere ma non così. Abbiamo messo da parte quella gara e ci siamo concentrati subito su stasera, lo abbiamo fatto bene. Bravi tutti, iniziare con una vittoria è sempre importante”.