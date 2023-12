Luis Muriel, eroe della vittoria dell'Atalanta sul Milan, ha parlato a Dazn dando la sua lettura della partita:



VITTORIA - "E' stato un finale bellissimo, perché siamo riusciti finalmente a vincerla. Abbiamo fatto una grande partita, poi siamo riusciti ad avvicinarci alla porta e a fare gol".



IL GOL - "Sono giocate che escono al momento, non ci pensi. Anche se lo alleni, non sai mai quando ti può capitare un'occasione cosi. Ero defilato e non riuscivo in un'altra maniera. E' riuscito alla grande e sono contento".



A DISPOSIZIONE - "Sono tranquillo, sempre a disposizione del mister e dei compagni. Cerco di dare il mio contributo e ho sempre voglia di giocare. Quando mi capita l'occasione cerco sempre di dare tutto e oggi ci sono riuscito. Ma è frutto del lavoro di tutta la squadra".



CHAMPIONS - "Essere lì ti da grande motivazione e forza. Siamo riusciti a qualificarci in Europa e anche quello ci dà tranquillità. Abbiamo una grande squadra e nonostante gli infortuni abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo".