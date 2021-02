Luis Muriel parla a Sky Sport della vittoria dell'Atalanta sul campo del Cagliari, grazie a un suo gol: "Il mister ci aveva detto in settimana che non vincevamo più partite al 90’. E oggi ci siamo riusciti. Finalmente abbiamo conquistato i tre punti, dopo i match con Udinese e Genoa. La classifica marcatori? Penso a fare gol, entrare e dare il mio contributo. Non penso alla classifica. Il Real Madrid in Champions? L'appuntamento è vicino, ma prima c’è il Napoli. Ci penseremo dopo la sfida con gli azzurri".