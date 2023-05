Dopo 4 anni dal suo arrivo all’Atalanta, Luis Muriel si appresta a lasciare Bergamo, non rientrando più nei piani tecnici di Gasperini. Il colombiano proverà a dare manforte in questo finale di stagione di fuoco per la Dea, che punta a tornare in Champions League dopo una stagione di assenza. Secondo diversi media, l'ex Lecce è entrato nel mirino della Roma e del Bologna, data la possibile partenza di Marko Arnautovic.