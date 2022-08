L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel potrebbe lasciare Bergamo, ma l'unico sondaggio concreto finora è stato fatto solo dalla Juve. In cerca di un vice Vlahovic, con Morata che costa troppo (35 milioni) e Raspadori vicino al Napoli, i bianconeri hanno chiesto informazioni per il numero 9 nerazzurro: la valutazione dei Percassi è di 15 milioni, un po' troppo alta per la Juve, che avrebbe proposto uno scambio con Kean.



L'Atalanta però non è convinta, soprattutto per il lauto ingaggio percepito dal classe 2000 cresciuto in bianconero sin da ragazzino.