L'attaccante colombiano dell'Atalanta Luis Muriel, dopo il gol di ieri che ha chiuso la partita contro una Sampdoria per niente arrendevole, è arrivato a quota 17 in questa stagione di Serie A in sole 28 presenze, e nemmeno tutte da 90'.



I NUMERI- Quella di ieri infatti è l'ennesima rete messa a segno dal classe 1991 da subentrato a gara in corso, la decima: il colombiano ha giocato in media solo 35 minuti a partita, con una media realizzativa di un gol ogni 63 minuti. Nemmeno Cristiano Ronaldo ha fatto meglio di lui, fermandosi a una rete ogni 91 minuti, così come Romelu Lukaku, 'solo' un gol ogni 126′ e Ciro Immobile, un centro ogni 88 minuti.