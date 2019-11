Il derby Brescia–Atalanta (con calcio d’inizio nell'anticipo di sabato 30 novembre alle ore 15) sarà diretto dal signor Daniele Doveri di Roma 1. L'Atalanta è la terza squadra di Serie A che gli è capitato di dirigere più spesso e il bilancio, anche se abbastanza equilibrato, sorride ai nerazzurri: 9 vittorie con lui al fischietto, 5 sconfitte e altrettanti pareggi.



RIGORI DI RIGORE- Sono ben 43 però i giocatori dell'Atalanta ammoniti dall'arbitro romano, con tre doppie ammonizioni e un rosso diretto. Ma il dato che balza all'occhio è che con Doveri l'Atalanta ha avuto ben 6 volte la possibilità di passare in vantaggio grazie ai tiri dal dischetto: la Dea è la squadra alla quale ne ha concessi di più in assoluto. Un segnale per mister Gasperini nello schieramento della rosa di titolari contro il Brescia: dentro almeno uno tra Muriel e Malinovskyi, gli unici battitori dagli 11 metri a non avere sbagliato un penalty nell'Atalanta.