Muriel dice sì a Orlando: l'Atalanta guadagna, sfuma l'Inter

Marina Belotti

Quel colpo di tacco contro il Milan in extratime rimarrà nella storia in quei di Bergamo. Luis Muriel, ad aprile 33 anni e un contratto in scadenza con l'Atalanta il prossimo giugno, ha già i bagagli fatti a Zingonia perché non vuole perdere il treno per la Florida: è solo questione di giorni e l’attaccante colombiano si trasferirà a Orlando. Lo conferma il Corriere di Bergamo, dando il fatto per certo. Il centravanti andrà a giocare nella Mls (la prima lega calcistica del Nordamerica) con gli Orlando City, voluto dal tecnico Oscar Pareja, suo connazionale. Muriel accetta questa occasione prima di tutto perché sarà a poche ore di volo da casa, non più a 20 con trasvolata oceanica. In secondo luogo recupererà minutaggio e firmerà un contratto che gli garantirà spazio e fiducia, un'accoppiata che in Italia non avrebbe più trovato.



ADDIO ITALIA - Né all'Inter in estate, che sperava di prenderlo a parametro zero per utilizzarlo come jolly viste le sue indubbie capacità di 'killer dalla panca' negli ultimi spezzoni, né tantomeno all'Atalanta, che ora sta puntando su De Ketelaere e Scamacca, ma anche su Miranchuk, con i vari Koopmeiners e Pasalic e un Touré ancora da provare ma impossibile da lasciare in panchina visti i 31 milioni di euro spesi dalla dirigenza nel mercato estivo.



L'ATALANTA GUADAGNA - Da parte sua l’Atalanta, vista questa abbondanza in attacco e il pericolo di perdere il colombiano a zero tra qualche mese, con l’investimento iniziale già praticamente ammortizzato, rileverà una plusvalenza, di circa 4 milioni di euro. E soprattutto si libererà di un lauto stipendio, oltre un milione e mezzo, visto il suo ruolo da veterano: Lucho è dal 2019 a Bergamo e in quattro stagioni e mezzo ha collezionato 184 presenze, realizzato 68 gol e 28 assist. D'estate la dirigenza, vista la sua importanza, aveva fatto la scelta precisa di salutare Zapata ma tenersi stretto Muriel, per lasciare il tempo ai nuovi (Scamacca e De Ketelaere) di rodare e integrarsi. E la scelta si è rivelata azzeccata: il colombiano si è reso protagonista in Europa League grazie alla sua esperienza, giocando da titolare e mettendo a segno due doppiette. In totale in questa stagione era arrivato finora a 25 presenze, 6 reti e un assist. E tanta qualità, quella dei gol difficili.



VORLICKY IN PATRIA - Intanto l'Atalanta comunica di aver ceduto a titolo definitivo allo Slavia Praga il 22enne trequartista ceco Lukas Vorlicky, che nella scorsa stagione ha collezionato 3 presenze in Serie A dopo la trafila nel settore giovanile nerazzurro negli anni precedenti.