L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel potrebbe lasciare la squadra dopo una stagione discontinua per trovare stimoli altrove. La soluzione non dovrebbe nemmeno cercarla, perché è stata lei a bussare la porta: la Juve starebbe infatti cercando un vice Vlahovic che prenda il posto di Morata, sul punto di partire.



Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l'investimento per Muriel sarebbe pagato solo dal denaro risparmiato dalla Juventus per il riscatto dell'attaccante spagnolo.



Muriel, grande amico di Cuadrado, sarebbe contento di raggiungerlo a Torino e di giocare ancora in Champions. Con l'Atalanta però non ci sono stati ancora contatti, ma la Juve ha preso informazioni con il procuratore del giocatore, Alessandro Lucci e sarebbe disposta a mettere sul piatto10-15 milioni per il prestito con diritto di riscatto. Non bastano però: l'Atalanta ne chiede dai 15 ai 20.