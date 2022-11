Sarebbero tre al momento le pretendenti per l'attaccante colombiano dell'Atalanta Luis Muriel che, in coppia con Lookman, ha assicurato nuova verve all'area piccola nerazzurra in questo primo scorcio di campionato. Ora è infortunato ma si sta riprendendo per gennaio: Milan, Roma e Juventus lo monitorano da vicino.



Serviranno però almeno 15 milioni di euro per convincere i Percassi a lasciare andare il trentunenne. Tra l’Atalanta e Luis Muriel, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2024, intanto si lavora per il rinnovo: il colombiano vorrebbe più dei circa 2 milioni annui che percepisce oggi. I Percassi ci pensano.