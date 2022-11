Se l'attaccante brasiliano della Fiorentina Cabral andrà a farsi le ossa in prestito a gennaio, l'esterno offensivo dell'Atalanta Jeremie Boga potrebbe presentarsi come una possibile ed ipotetica soluzione di mercato per Italiano.



Il giocatore non trova più spazio con Gasperini, per questo prende sempre più forma l'idea di lasciarlo partire in prestito per i prossimi sei mesi: in pole c'è la Fiorentina.