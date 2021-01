Luis Muriel entra e firma il poker dell'Atalanta al Benevento, al termine dell'incontro l'attaccante colombiano parla a Sky Sport: "Avevo un piccolo fastidio già da prima della partita con il Bologna, ma lo sentivo più forte del normale. Gasperini mi ha detto che potevo recuperare se non ci fosse stato bisogno di entrare, ma secondo me lo usa più come scaramanzia perché ogni volta che mi alzo dalla panchina per entrare facciamo gol: è già successo tante altre volte, secondo me è scaramanzia (ride, ndr). Scherzi a parte, gli ho detto che ero pronto per giocare come sempre, io voglio sempre aiutare la squadra. Sono entrato con la partita già più tranquilla e sono riuscito a fare bene: spero di continuare a fare gol e aiutare la squadra, sono felice di quello che sto facendo. Siamo una squadra che crea tanto e questo aiuta noi attaccanti, devo essere sempre preparato e lucido quando ho le occasioni davanti al portiere. Tornata l'Atalanta? Non siamo mai andati via. Abbiamo avuto qualche problema per i tanti impegni tra campionato e Champions, ma è normale, ora siamo in un'ottima condizione. Sicuramente sogniamo in grande, vogliamo continuare a vincere e il prossimo obiettivo è vincere la prossima partita. Ilicic? Giocare con lui è molto bello. La scorsa partita, quando mi ha fatto assist, gli ho detto che è troppo forte. E' un giocatore pazzesco, abbiamo tanti giocatori di qualità ma lui è qualcosa di unico: con la sua eleganza sembra che leviti sopra gli altri, è un calciatore da godersi come compagno mentre per gli avversari è un mal di testa".