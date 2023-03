L'Atalanta che in estate si prepara a salutare Sportiello (al Milan) e dare il benvenuto a Carnesecchi (dalla Cremonese) sta pensando a cosa fare con Musso, sondando le sue prestazioni. Pagato 20 milioni di euro all'Udinese, il portiere argentino non ha mai convinto fino in fondo, alternando papere a prodezze. Dopo l'autorete in Milan-Atalanta, contro l’Udinese ha salvato il risultato con una prodigiosa uscita su Beto.



Il portiere, finora 19 reti subite in altrettante presenze, sul suo canale Instagram scrive, “Volevamo fortemente la vittoria, dispiace non averla ottenuta. Testa alta e continuiamo il nostro lavoro, la strada è ancora lunga”. La sua però potrebbe essere lontana da Bergamo se non troverà continuità. Il Villarreal a gennaio si è mostrato interessato, ma per l'Atalanta al momento è una minusvalenza: vale 16 milioni, 4 in meno di quelli spesi.