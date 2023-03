Matteo Ruggeri, difensore dell'Atalanta, ha analizzato il pari contro l'Udinese parlando ai canali ufficiali dei nerazzurri: "Abbiamo fatto una buona partita sotto tanti aspetti, sia a livello di gioco sia in difesa, ma purtroppo non siamo riusciti a vincerla. L'approccio è stato giusto, abbiamo giocato con la cattiveria necessaria per provare a prenderci i tre punti. È mancato solo il gol e l'Udinese ci ha messo del suo per impedirci di realizzarlo. Dispiace non aver vinto, ma ora pensiamo al Napoli. Dobbiamo recuperare e concentrarci subito sulla prossima partita".