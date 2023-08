L'Inter non riesce ancora ad arrivare su Yann Sommer del Bayern Monaco e l'ipotesi Musso prende sempre più corpo. Il portiere dell'Atalanta, in passato già cercato dai nerazzurri milanesi, potrebbe rappresentare una soluzione ai problemi in porta di Simone Inzaghi, dopo la partenza di Onana.



Il ritorno di Carnesecchi a Bergamo, infatti, toglierebbe spazio all'argentino, già accompagnato in panchina nelle ultime gare dello scorso torneo a favore del partente Sportiello, poi accasatosi al Milan. L'Inter ha la necessità di acquistare due portieri, dopo aver salutato anche Handanovic: l'aria di Milano sarà uno stimolo nuovo per il portiere atalantino?