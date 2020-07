Brutte notizie in casa Atalanta in vista della delicatissima gara contro il Napoli di Gennaro 'Rino' Gattuso. Due Big nerazzurri stanno lavorando a parte e sono in dubbio agli occhi del tecnico Gian Piero Gasperini, che oggi dovrà decidere se rischiarli domani sera, schierandoli in campo nello scontro diretto al Gewiss Stadium delle 19.30 contro il Napoli.



PALOMINO E GOMEZ- Il difensore argentino José Luis Palomino ha infatti accusato un lieve problema al flessore destro e la sua situazione verrà monitorata di ora in ora per capire se sarà in condizioni di giocare. Mentre il capitano dell’Atalanta Papu Gomez ha subìto un colpo alla coscia, ma il suo quadro non desta particolari preoccupazioni.