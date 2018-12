Dopo le nove partite giocate nel weekend, si conclude questa sera la 14esima giornata di Serie A. A Bergamo, con fischio d'inizio alle 20.30, si sfidano Atalanta e Napoli. Gara importante per entrambe le squadre, che vogliono tornare alla vittoria dopo l'ultimo turno in cui i bergamaschi sono stati rimontati e sconfitti dall'Empoli e gli azzurri fermati sullo 0-0 dal Chievo.



LE STATISTICHE - Il Napoli ha vinto il 45% delle partite di Serie A giocate contro l'Atalanta (42 su 94), comprese le ultime due; 25 le sconfitte dei partenopei e 27 pareggi a completare il quadro. L'Atalanta ha perso due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Napoli all'Atleti Azzurri d’Italia: tante sconfitte quante nelle precedenti 15. 0-0 per il Napoli nell'ultimo turno di campionato contro il Chievo: gli azzurri non pareggiano due partite di fila nel massimo campionato dal febbraio 2016. L'Atalanta ha realizzato 16 gol nelle ultime cinque partite di Serie A (3.2 di media a match) – ne aveva segnati solo due nelle precedenti sei.