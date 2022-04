Dopo due settimane di stop per le nazionali, torna il campionato. E nel giorno del Derby d'Italia, c'è un'altra partita che catalizzerà le attenzioni nella domenica di Serie A. Per la corsa scudetto e non solo.Con una vittoria, la squadra di Spalletti si porterebbe momentaneamente in testa alla classifica, agganciando il Milan a quota 66 (impegnato lunedì sera con il Bologna, a San Siro). La squadra di Gasperini insegue invece il quarto posto occupato dalla Juventus e con una vittoria si porterebbe a -5 dai bianconeri impegnati in serata, con una partita ancora da recuperare contro il Torino.Un dato come punto di partenza. Atalanta e Napoli non hanno mai pareggiato nelle ultime sei partite a Bergamo: a bilancio, tre successi per parte.Dalla sua, la squadra di Spalletti ha il bilancio esterno: nelle 15 trasferte di questo campionato, il Napoli ha collezionato 34 punti: lontano dal Maradona, i campani hanno perso solo contro l'Inter (lo scorso 21 novembre). L'ultimo match tra le due squadre ha visto la vittoria dei bergamaschi, 3-2 al Maradona (4 dicembre 2021).: Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel.: Ospina; Zanoli, Koulibali, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.