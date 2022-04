Atalanta e Napoli si affrontano al Gewiss Stadium di Bergamo per la 31a giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 15, arbitra Marco di Bello della sezione di Brindisi, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



ATALANTA – NAPOLI h. 15.00



DI BELLO



ALASSIO – DEL GIOVANE



IV: MASSA



VAR: AURELIANO



AVAR: LONGO





PRIMO TEMPO



13' - Mertens giù in area dopo un contatto con Musso, che tocca le gambe dell'attaccante belga. Inizialmente Di Bello non concede il calcio di rigore, richiamato dal VAR, l'arbitro va all'on field review e cambia la propria decisione, assegnando il penalty al Napoli.